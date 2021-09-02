تاهرات: “أسعى لتقديم موسم مميز رفقة الغرافة”

أبدى الدولي الجزائري مهدي تاهرات سعادته بالإنضمام لنادي الغرافة القطري، مبديا عزمه على تحقيق موسم مميز.

ونقل الموقع الرسمي لنادي الغرافة، تصريحات تاهرات، خلال أول خرجة إعلامية، أين قال: “سعيد بالتواجد في نادي الغرافة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “لن أدخر جهدا من أجل تحقيق الطموحات التي يريدها الجمهور، وأسعى لتقديم موسم مميز”.

يذكر أن مهدي تاهرات، انضم في الميركاتو الصيفي الجاري إلى نادي الغرافة، في صفقة انتقال حر.