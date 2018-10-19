“تاهرات” الرابح الأكبر من مواجهة “البنين”!

كان الدولي الجزائري، مهدي تاهرات الرابح الأكبر من المُواجهة المُزدوجة للمنتخب الوطني، أمام البنين، بفضل عروضه المميزة في محور الدفاع.

وأظهرت الأرقام التي وضعها موقع الإحصائيات العالمي “Wyscout”، بأن لاعب نادي “لانس”، كان الأحسن دون أي مُنازع في الخط الخلفي.

وفاز صاحب القامة الطويلة بالصراعات التي تلي قيام مُهاجمي المُنافس بتجاوز بقية زملائه، وهو أمر مهم جدا في الكرة الحديثة.

وتمكن “تاهرات” من الفوز بـ6/4 من صراعاته في “البليدة” بنسبة لـ67%، لتتحسن هذه الإحصائية في “كوتونو” لـ5/6 ونسبة وصلت لـ83%.