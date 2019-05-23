تاهرات: “الطريق لايزال طويلا أمامنا”

أكد الدولي الجزائري مهدي تهرات، مدافع لانس الفرنسي، أن مشوار فريقه لضمان الصعود لليغ1 لازال طويلا رغم فوزهم أمام باريس.

وصرح تاهرات، للموقع الرسمي لناديه: “حققنا فوزا جميلا، بعد مباراة صعبة، نحن جد سعداء، تنتظرنا 3 مباريات أخرى، والطريق لازال طويلا”.

وأضاف: “علينا تسيير مباراة بمباراة، ثم سنقوم بالحسابات في الأخير، الأجواء جد حماسية، يمكننا الإعتماد على دعم أنصارنا، والأمر بين أيدينا”.

يذكر أن مهدي تاهرات، ووليد مسلوب، يطمحان رفقة ناديهما لانس الفرنسي، لاجتياز مرحلة “البلاي أوف”، وضمان الصعود لليغ1 الفرنسية.