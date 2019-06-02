تاهرات “باترون” لانس ويعد بالكثير قبل الكان

تحصل الدولي الجزائري، مهدي تاهرات على إشادة كبيرة من طرف المُحلل الفرنسي الشهري “جون لوك أريبار”، في تصريحات لـ”فرانس فوتبول”.

وقال :”باترون حقيقي في دفاع لانس، حيث أنه يُضفي الصلابة اللازمة التي كان يفتقدها زملاؤه خلال فترة غيابه بسبب الإصابة”.

وواصل :”إنه قوي سواء في الكُرات الهوائية أو على الأرض، وهذا أمر سيكون مفيدا جدا قبل اللقاء المُنتظر أمام ديجون”.

ويُصنف خريج مدرسة “ليل” حاليا كواحد من أفضل المُدافعين في أوروبا في الكرات الهوائية بنسبة نجاح بالثنائيات وصلت لـ82% .

وتعتبر هذه الخاصية مُهمة جدا بالنسبة لصاحب الـ29 وهو المُقبل على المُشاركة مع المنتخب الوطني، في نهائيات الكان 2019 بمصر.