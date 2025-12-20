تاهرات: “بيتكوفيتش أعاد الثقة للاعبين ومتفائل بمشوار الخضر في “الكان””

أشاد المدافع الدولي السابق، مهدي تاهرات، بالعمل الكبير الذي قام به الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، منذ توليه العارضة الفنية لـ”الخضر”.

وفي حوار مطول خص به موقع “rmcsport” الفرنسي، تحدث تاهرات. عن المهمة التي تنتظر العناصر الوطنية، في كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق غدا الأحد، بعد خيبتين متتاليتين، منذ تتويج 2019.

وقال صاحب الـ 36 عاما، إن المنتخب عاش فترة جميلة، قبل أن يتراجع، ولكنه اليوم في مرحلة جديدة منذ قدوم بيتكوفيتش، وانضمام أسماء جديدة.

مضيفا: “في آخر نسختين من “الكان” لم نكن في المستوى وخرجنا من الدور الأول، لكن الآن نبدأ دورة جديدة.. تأهلنا إلى كأس العالم، ولدينا منتخب جيد يجمع بين الخبرة والطموح.. كل المقومات متوفرة وأنا متفائل جدًا.”

وواصل ذات المتحدث: “بيتكوفيتش قام بإعادة بناء الفريق وضخ دماء جديدة مع تجديد التعداد. كان التغيير ضروريًا، وقد عمل المدرب في هذا الاتجاه.. احتاج الفريق لبعض الوقت للانسجام، لكن مع توالي المباريات تحسنت الثقة.”

وفي السياق ذاته، أبرز تاهرات، أن المنتخب حافظ على لاعبي الخبرة، في صورة محرز وماندي، إلى جانب لاعبين متألقين مثل عمورة، ومواهب شابة على غرار حجام، ومازة وحاج موسى.

مشيرا إلى أن “الخضر” تجاوزا مرحلة الشك، لكن يجب الإشارة إلى الضغط الكبير المحيط بالمنتخب بسبب جماهير تعشق كرة القدم وتطالب دائمًا بالنتائج. إدارة هذا الضغط ستكون التحدي الأكبر.

أما في رده حول فائدة دخول الـ”كان” في خانة الاقل ترشيحا. رد تاهرات: “قد يكون أمرا إيجابيا.. بعد تتويجنا بكأس إفريقيا 2019 وكنا نملك سلسلة طويلة من دون هزيمة، كنا منتخبًا منتظرًا وتحت الأضواء”.

وواصل: “ربما لعب الضغط دورًا سلبيًا، اليوم نصل بصفة أقل ترشيحًا، وقد يكون ذلك في صالحنا، رغم أن تطلعات الجماهير ستبقى مرتفعة بحكم جودة التعداد.