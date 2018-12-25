“تاهرات” سعيد بتواجده في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من “الليغ 2”

عبر النجم الدولي الجزائري لفريق لانس الفرنسي “مهدي تاهرات” عن فخره بتواجده في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدرجة الثانية الفرنسية.

ونشر المدافع المحوري للخضر سهرة اليوم الثلاثاء الفيديو الذي يحمل التشكيلة المثالية على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق تاهرات الفيديو بعبارة:”شكرا لكم على على وضع إسمي في التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الليغ 2.. فخور جدا بذلك”.