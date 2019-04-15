تاهرات: “سنلعب من أجل الفوز بالتاج الإفريقي”

أكد “مهدي تاهرات” مدافع “لانس” الفرنسي، أنّ حظوظ المنتخب الجزائري كبيرة بالفوز بالتاج الإفريقي وهو الذي سيذهب من أجله “محاربو الصحراء”.

وقال “تاهرات” في حوار صحفي: “نعم إذا لم نفكر بالتتويج بكأس إفريقيا لن يكون علينا الذهاب حينها”.

وأضاف: “هناك الجودة في المنتخب ولاعبين مميزين وبإمكانيات كبيرة”.

وتابع: “كرة القدم لعبة جماعية وعلينا إيجاد التوليفة المناسبة التي تجعلنا نذهب بعيدا في الكان ولم لا التتويج بكأس إفريقيا”.

وختم كلامه: “هناك العديد من اللاعبين المميزين في مختلف المنتخبات الإفريقية وفي كرة القدم الإفريقية هناك العديد من المفاجآت، لكن نحن لدينا مجموعة جيدة ولن يكون علينا أي ضغط”.