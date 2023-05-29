تاهرات: “عشت لحظات جد سعيدة بزيارة قريتي”

أبدى اللاعب الدولي الجزائري مهدي تاهرات، سعادته الكبيرة، بزيارة مسقط رأسه بقرية آيت عمارة، بأكفادو، ولاية بجاية.

وصرح تاهرات، خلال هذه الزيارة، لتلفزيون “النهار”: “التقيت مع كل أفراد عائلتي الذين ذكروني بالثقافة، والتقاليد”.

كما أضاف الدولي الجزائري ولاعب الغرافة القطري: “زرت العديد من القرى المجاورة، والتقيت بعدة أشخاص، تقاسمت معهم لحظات جد سعيدة”.

وتابع مهدي تاهرات: “في كل مرة أعود فيها إلى الجزائر أشعر بسعادة كبيرة، وسأحرص على العودة بصفة منتظمة مستقبلا”.