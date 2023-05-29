تاهرات: “عشت لحظات جد سعيدة بزيارة قريتي”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى اللاعب الدولي الجزائري مهدي تاهرات، سعادته الكبيرة، بزيارة مسقط رأسه بقرية آيت عمارة، بأكفادو، ولاية بجاية.
وصرح تاهرات، خلال هذه الزيارة، لتلفزيون “النهار”: “التقيت مع كل أفراد عائلتي الذين ذكروني بالثقافة، والتقاليد”.
كما أضاف الدولي الجزائري ولاعب الغرافة القطري: “زرت العديد من القرى المجاورة، والتقيت بعدة أشخاص، تقاسمت معهم لحظات جد سعيدة”.
وتابع مهدي تاهرات: “في كل مرة أعود فيها إلى الجزائر أشعر بسعادة كبيرة، وسأحرص على العودة بصفة منتظمة مستقبلا”.
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