تاهرات “مستعدون نفسيا وبوقرة يملك معلومات جيّدة عن القطريين”

أبدى مدافع المنتخب الوطني مهدي تاهرات استعداده الكامل لقيادة زملائه في المنتخب الوطني للإطاحة بمنتخب قطر غدا في كأس العرب.

وقال تاهرات بخصوص الاستعداد النفسي في المؤتمر الصحفي بقطر “الاستعداد النفسي رائع على مستوانا. نملك خليطا بين اللاعبين الشباب والمتمرسين، وأؤكد أنّنا مركزين جيدا لمباراة الغد”.

وعن الحديث الذي جرى بين اللاعبين والمدرب مجيد بوقرة قال “بوقرة يعرف جيدا البطولة القطرية، والأمور الخاصة بالنسبة لللاعبين، وهو كمدرب يمتلك معلومات إضافية أحسن منا”.

وحقق المنتخب الوطني للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي. وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3. وبهذا حقق المنتخب الوطني للمحليين تأهلهم للدور النصف نهائي من كأس العرب، أين سيواجهون المنتخب القطري.

ويبدو بأن شبح الخضر سيواصل ملاحقة الجيران في المغرب لفترة طويلة، وستكون له عواقب وخيمة على حسين عموتة وأشباله.

وكشف الإعلام المغربي، بأن حسين عموتة سيتعرض للإقالة، بعد الإقصاء المر الذي تذوق طعمه أمام الخضر، في كأس العرب.

ويضاف هذا القرار، لنية الجامعة الملكية المغربية، في إلغاء منتخبها المحلي، بعد صفعة الدوحة.

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