تاهرات: “هكذا يختار بلماضي تشكيلة الخضر”

كشف المدافع الجزائري “مهدي تاهرات” أن الناخب الوطني جمال بلماضي مدرب صريح جدا واختياراته تكون طبقا للاعبين ولا يحدد التشكيلة من خلال الأندية التي يلعب لها اللاعبون.

وقال “تاهرات” في حوار أجراه مع قناة “بيين سبورت”: “بلماضي مدرب صريح جدا واختياراته تكون طبقا للاعبين ولا يحدد التشكيلة من خلال الأندية التي يلعب لها اللاعبون”.

وأضاف: “هو يختار دائما ما هو مناسب للفوز بالمباريات، لقد أعطاني الفرصة مع المنتخب وأشركني كأساسي وحاولت أن أرد له الثقة فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “حاولت أن أثبت له أنه يمكنه الإعتماد عليّ، والحمد الله الأمور سارت على أحسن ما يرام وأنا سعيد بذلك”.