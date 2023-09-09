تاهرات يتجه للعودة إلى الدوري الفرنسي

يقترب المدافع الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، من العودة مجددا إلى الدوري الفرنسي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت تقارير فرنسية، عن تواجد تاهرات، في مفاوضات جد متقدمة مع مسؤولي نادي تروا، الناشط في الليغ2 الفرنسية.

كما أضاف ذات المصادر بأن الدولي الجزائري، اجتاز الفحوصات الطبية مع تروا، تمهيدا لتوقيع عقده الجديد.

يذكر أن مهدي تاهرات، خاض تجربة في الدوري القطري مع نادي الغرافة، قبل مغادرته نهاية الموسم الماضي بهدف العودة إلى أوروبا.