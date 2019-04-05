تاهرات يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات لانس

عاد الدولي الجزائري مهدي تاهرات، لاعب نادي لانس الفرنسي، إلى التدريبات الجماعية رفقة زملائه، بعد تعافيه من الإصابة.

وكشف حساب نادي لانس، عبر “تويتر”، عن إستئناف تاهرات، التدريبات رفقة المجموعة بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وتأتي عودة لاعب الخضر للتدريبات الجماعية لفريقه، بعد غيابه لأكثر من شهرين، بسبب إصابة تعرض لها على مستوى أربطة الركبة.

ويجري مهدي تاهرات تدريباته رفقة تشكيلة ناديه لانس، استعدادا لمباراتهم المقبلة، التي ستجمعهم بنادي شاتورو، لحساب الليغ2 الفرنسية.