تاهرات يدعوا لمساعدة الجزائر في التصدي لفيروس كورونا

دعى الدولي الجزائري مهدي تاهرات لتقديم مساعدات طبية للجزائر، من أجل تجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها البلد بسب فيروس كورونا.

ونشر تاهرات، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “الوضع أكثر من مقلق، دعونا نتحرك جميعا من أجل اللذين يعانون حاليا”.

وأرفق الدولي الجزائري تغريدته هذه، بمنشور لإحدى الجمعيات العربية في فرنسا، والتي تدعوا لتقديم مساعدات طبية للجزائر خاصة منها مولدات الأكسجين.

يذكر أن مهدي تاهرات، يتواجد منذ 30 جوان الماضي، بدون فريق، بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي أبهى السعودي.