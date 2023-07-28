تاهرات يعلن رحيله عن الغرافة القطري

أعلن الدولي الجزائري مهدي تاهرات، رحيله عن ناديه الغرافة القطري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر تاهرات، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، رسالة وداع، الجماهير الغرافة، أعلن من خلالها مغادرته صفوف الفريق.

كما حرص الدولي الجزائري على توجيه الشكر، لإدارة الغرافة، ومختلف أطقم الفريق، وبالخصوص جماهير النادي على دعمهم له طيلة المومسين الماضيين.

وفي ختام رسالته، أكد مهدي تاهرات، توجهه لخوض تجربة جديدة، دون تحديد وجهته المقبلة.