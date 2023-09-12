تاهرات يعود إلى الدور يالفرنسي من بوابة نادي تروا
بقلم كريم تيغرمت
رسم الدولي الجزائري مهدي تاهرات، اليوم الثلاثاء، عودته للدوري الفرنسي، بتوقيعه على عقد مع نادي تروا، الناشط في الليغ2 الفرنسية.
ونشرت إدارة نادي تروا، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أعلنت من خلالها ضم خدمات تاهرات.
كما أشار مسؤولي النادي الفرنسي، لكون المدافع الدولي الجزائري، يعد من المتوجين بكأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الخضر.
يذكر أن عودة مهدي تاهرات، إلى الدور يالفرنسي، تأتي بعد خوضه تجربة في الدوري القطري مع نادي الغرافة.
𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥’𝐀𝐮𝐛𝐞 💙🇩🇿
L’ESTAC est heureuse d’annoncer l’arrivée de Mehdi Tahrat. L’international algérien, vainqueur de la CAN 2019, est Bleu et Blanc ! 💥
👉 https://t.co/8WW4AalzEY#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/gzmjBqaYNB
— ESTAC Troyes (@estac_officiel) September 12, 2023
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