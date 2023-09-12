تاهرات يعود إلى الدور يالفرنسي من بوابة نادي تروا

رسم الدولي الجزائري مهدي تاهرات، اليوم الثلاثاء، عودته للدوري الفرنسي، بتوقيعه على عقد مع نادي تروا، الناشط في الليغ2 الفرنسية.

ونشرت إدارة نادي تروا، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، أعلنت من خلالها ضم خدمات تاهرات.

كما أشار مسؤولي النادي الفرنسي، لكون المدافع الدولي الجزائري، يعد من المتوجين بكأس أمم إفريقيا 2019 رفقة الخضر.

يذكر أن عودة مهدي تاهرات، إلى الدور يالفرنسي، تأتي بعد خوضه تجربة في الدوري القطري مع نادي الغرافة.