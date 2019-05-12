تاهرات يعود بعد ثلاثة أشهر من الغياب ويريح بلماضي

شارك الدولي الجزائري مهدي تاهرات، مدافع نادي لانس الفرنسي، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي أجاكسيو.

وتعد هذه المباراة، هي الأولى التي يشارك فيها تاهرات، أساسيا منذ ثلاثة، بالنظر للإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة.

وقدم مدافع الخضر، مردودا جيدا طيلة الـ90 التي شارك فيها، وساهم في عودة فريقه بالفوز في هذه المباراة بنتيجة 2-0.

وتأتي عودة مهدي تاهرات، للمنافسة بعد غياب طويل، لتريح الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يعول عليه في الـ”الكان” المقبل بمصر.