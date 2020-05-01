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تاهرات يهنئ لاعبي وأنصار ناديه السابق لانس

الرياضة
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تاهرات يهنئ لاعبي وأنصار ناديه السابق لانس
بقلم كريم.تيغرمت

وجّه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، لاعب نادي أبهة السعودي، تهانيه للاعبي وأنصار ناديه السابق لانس الفرنسي، بعد ضمانهم الصعود لليغ1 الفرنسية.

ونشر مهدي تاهرات، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “تهانينا لنادي لانس، الذي سيعود للمكانة التي يستحقها في الليغ1”.

وأضاف القائد السابق لنادي لانس: “تحية كبيرة لإخوتي ماساديو حيدرا، مادري معاد، شيخ دوكوري، وكل الفريق، أنا سعيد من أجل كل أنصار نادي لانس”.

يذكر أن نادي لانس، ضمن أمس الخميس، الصعود لليغ1 الفرنسية، بعد قرار إنهاء الموسم الكروي في فرنسا، بسبب كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=813543

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