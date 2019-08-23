 تاهرات يودع نادي لانس

وجّه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، رسالة شكر ووداع لمسؤولي، لاعبي، وعمال ناديه السابق، لانس الفرنسي، بعد مغادرته الفريق.

وكتب تاهرات، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، و”انستغرام”: “أشكر النادي على الثقة التي منحها لي، كما أشكر الموظفين، زملائي، والمسؤولين، وجميع الطاقم الذين يعمل يوميًا”.

وأضاف: “عشنا سويا موسما جميلا، أين كان بإمكاننا تحقيق العودة لليغ1، لكن القدر أراد غير ذلك، إراتداء قميص لانس، كان شرفا لي”.

وتابع: “ستبقى اللحطات التي عشتها في الفريق منقوشة في قلبي، الآن بدأت مغامرة جديدة، لكن سأستمر في متابعتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق”.