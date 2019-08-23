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 تاهرات يودع نادي لانس

الرياضة
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 تاهرات يودع نادي لانس
بقلم كريم.تيغرمت

وجّه الدولي الجزائري مهدي تاهرات، رسالة شكر ووداع لمسؤولي، لاعبي، وعمال ناديه السابق، لانس الفرنسي، بعد مغادرته الفريق.

وكتب تاهرات، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، و”انستغرام”: “أشكر النادي على الثقة التي منحها لي، كما أشكر الموظفين، زملائي، والمسؤولين، وجميع الطاقم الذين يعمل يوميًا”.

وأضاف: “عشنا سويا موسما جميلا، أين كان بإمكاننا تحقيق العودة لليغ1، لكن القدر أراد غير ذلك، إراتداء قميص لانس، كان شرفا لي”.

وتابع: “ستبقى اللحطات التي عشتها في الفريق منقوشة في قلبي، الآن بدأت مغامرة جديدة، لكن سأستمر في متابعتكم، وأتمنى لكم كل التوفيق”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691809

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