تاهرت: “اللاعبون المحليون يحتاجون وقتا للتأقلم في أوروبا”

تحدث الدولي الجزائري، مهدي تاهرت، عن اللاعبين المحليين الجزائريين، ومدى نجاحهم في مختلف البطولات الأوروبية، والأسباب المساهمة في ذلك.

وصرح مهدي تاهرت، في حوار لحصة “c’est vous l’expert”: “تغيير الأجواء، يتطلب وقت للتأقلم الأمر كله مرتبط بقدرة اللاعب على التكيف مع بيئته الجديدة “.

وأضاف: “على سبيل المثال، نجح رامي بن سبعيني، في الإندماج بشكل جيد مع ناديه رين، الفرنسي، أما بالنسبة لبلايلي، فالأمر مختلف”.

وتابع: “بلايلي يملك فنيات رائعة، لكن أعتقد أن أسلوبه لم يتوافق مع متطلبات مدربه، وطريقة لعب نادي أنجي، الإخفاق راجع للعديد من العوامل”.