تاهرت: “لا توجد منافسة بيني وبين ماندي”

أكد الدولي الجزائري، مهدي تاهرات، أن المنصب الذي شغله أمام البنين، لا يجعله بالضرورة في منافسة مع زميله في الخضر، عيسى ماندي.

وصرح مهدي تاهرت، في حوار حصري لحصة “c’est vous l’expert”: “ليس هناك منافسة بيني، وبين عيسى ماندي”.

وأضاف: “المدرب هو من يقوم باختيار اللاعبين والمراكز التي يلعبون فيها، ليس لدي تفضيل للعب بطريقة دفاعية محددة على حساب أخرى”.

وتابع: “اللعب بثلاثة مدافعين ربما يكون مناسبا، لكن القرار الأخير يعود للمدرب، في حال وجود حل يسمح لنا بالفوز بكل المبارايات، أعتقد أنه سيتم تطبيقه”.