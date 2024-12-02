تاه الصدق في زمن الكذب

تاه الصدق من بني البشر، غرق في بحر الظلمات، انقرض كأنه لم يكن، رحل غير آسف مهرولاً إلى غير رجعة.

تاهت معه أنفسنا، وتغلغل الكذب والنفاق ساكناً عقولنا، أصبحنا في زمن النفاق، نرتديه كل يوم نلوّنه نجمّله نعتني به، اندثر الإخلاص، وانقرضت الأخلاق.

لم يعد هناك من مودة بين البشر، أصبحنا كالدمى يتقاذفنا النفاق، شريعة الغاب سادت بيننا، زمن ماتت فيه الإنسانية، القسوة غلفت وجوهنا وخنقت الرحمة في قلوبنا.

نكذب لكي نعيش، ننافق لكي نستمر، نجمّل الكذب كي يحبنا الآخر، حتى أصبح الكذب قاعدة للخلاص، وأسلوب لكسب الود والوصول للهدف.

ما هذا الزمن الذي وصلنا إليه…؟

زمن لم نعد نقوى فيه على التمييز الصادق من الكاذب، كثر فيه الطعن والخيانة. فإلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين نحن سائرون؟ بتنا نعيش في زمن نرسم له لوحة مزخرفة تبهر الأبصار.

نتفنن في أداء لحن على سلم النفاق، أنه زمن الفوضى بامتياز، الزمن الذي أصبح فيه الأبيض أسود والأسود أبيض. والصادق كاذباً والكاذب صادقاً، والخائن أميناً والأمين خائناً.

فلم يعد للصدق مكاناً بيننا، رحل باكياً متأسفاً على ما وصلت إليه البشرية، وبكل برودة دم اغتالوه قبل رحيله، فإلى أين نحن سائرون..