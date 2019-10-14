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تايدر: “أحترم خيارات بلماضي وسأعمل لإسترجاع مكانتي في الخضر”

الرياضة
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تايدر: “أحترم خيارات بلماضي وسأعمل لإسترجاع مكانتي في الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف الدولي الجزائري سفير تايدر، عزمه على العودة للمنتخب الوطني، مؤكدا في ذات الوقت إحترامه لخيارات الناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح تايدر، لموقع “ديزاد فوت”: “كنت أتمنى المشاركة في كأس إفريقيا، لكن ستكون هناك فرصة أخرى، وسأعمل بجد لأثبت للناخب الوطني، بأنه يمكنني أن أكون جزءا من مجموعته”.

وأضاف لاعب أمباكت مونتريال: “شاركت في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، لكن لم يتم إستدعائي للنهائيات من طرف الناخب الوطني، ولم أتلقى أي تفسيرات”.

وتابع سفير تايدر: “هذه هي كرة القدم، هناك دائما خيارات، لدي علاقة جيدة مع جمال بلماضي، وأنا أحترم خياراته”.


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