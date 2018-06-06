تايدر: “المنتخب الوطني سيتجاوز الفترة الحساسة التي يمر بها”

يرى الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب أمباكت مونتريال الكندي، أن المنتخب الوطني الجزائري، يمر حاليا بفترة حساسة، بالنظر للعديد من العوامل والظروف.

وفي إجابته على سؤال الصحافة الكندية، حول رأيه في الوضعية الحالية للخضر، صرح تايدر: “حاليا المنتخب الوطني يمر بفترة حساسة”.

وأضاف: “الإتحادية واللاعبون يدركون أن الوضعية ليست سهلة، لكنني متأكد أن لاعبينا سينتفضون، لتحسين الوضع الحالي”.

وتابع: “أنا لست متخوفا من الوضعية الحالية، جميع المنتخبات تمر بمرحلة فراغ، متأكد أننا سنتجاوز هذه المرحلة ونعود لمستوانا من جديد”.