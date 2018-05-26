تايدر: ” بإستثناء ميسي ورونالدو.. لا يوجد أي لاعب لا يمكن المساس به”

عاد الدولي الجزائري سفير تايدر لحصيلة فريقه “أمباكت مونتريال” خلال المرحلة الأولى من دوري MLS الأمريكي، بعد تسجيل فريقه ثلاث هزائم متتالية.

وأدلى متوسط ميدان المنتخب الوطني بتصريحات لموقع “lapresse” الكندي قائلا”

“عندما نتعرض لهزيمة، هناك العديد من العوامل السلبية التي يتم تسجيلها، وعندما نفوز مع تقديم آداء سيئ يقولون أننا لعبنا بطريقة جيدة، وأنهم قاتلو سويا ودافعو سويا كذلك”.

وفيما يخص الهزائم الثلاثة الأخيرة المسجلة قال: ” نحن نحتفظ بالكرة أكثر من أي وقت مضى، ومن الجانب الفني لم يعد هناك الكثير من المراوغات الفاشلة، لأنه سمح لنا بالحفاظ على الكرة، وأن نحافظ على طاقاتنا في الهجوم”

وأضاف: ” نحن ندافع بطريقة أحسن، ونتحدث فيما بيننا..لكن لا يوجد أي شيء مثالي، ولكن علينا الخروج من هذه الأزمة ومن الضروري أن تظهر العوامل الإيجابية، وغلا فإننا سندخل في دوامة لا تنتهي”.

وإختتم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما حديثه قائلا: “لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين لا يمكن المساس بهم، ربما بإستثناء رونالدو وميسي وعدد قليل من الآخرين ، ولكن لا يوجد أي لاعب لا يمكن المساس به. “