تايدر: “بلفوضيل أقوى بكثير من إيكاردي”

قارن الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب أمباكت مونتريال الكندي، بين مواطنه إسحاق بلفوضيل، وماورو إيكاردي، مؤكدا أن بلفوضيل، أقوى بكثير من أيكاردي.

وصرح تايدر، في حوار للصحافة الإيطالية: “أعتقد أن بلفوضيل، كان، ولايزال لديه صفات أفضل بكثير من إيكاردي، فنيا وبدنيا، ولا أقول هذا لأنه ابن بلدي”.

وأضاف: “عندما كانا في الإنتر قاما بخيارات مختلفة، ولا أعرف السبب، لكن في كرة القدم ليس الأداء وحده ما يهم، بالنسبة لي بلفوضيل، إلى غاية اليوم أقوة بكثير من إكاردي”.

وتابع سفير تايدر: “حتى على المستوى الذهني بلفوضيل أقوى، لكن في كرة القدم ليس دائما الأفضل هو من يذهب بعيدا، وأكيد أن إكاردي أيضا قدم أشياء خارقة للعادة في انتر”.