تايدر: “بلماضي منحنا بعض التعليمات ونريد تطبيقها في مباراة البنين”

أكد سفير تايدر نجم المنتخب الجزائري، أن مدرب الخضر “جمال بلماضي”، قد منح اللاعبين تعليمات ونصائح جديدة ويريد تطبيقها في مباراة اليوم الجمعة ضد منتخب البنين.

وقال تايدر في تصريح لموقع “الفاف”: “أشعر دائما بالسعادة عندما أكون حاضرا في تربص الخضر”.

وأضاف: “بلماضي منحنا بعض التعليمات والنصائح خاصة في آخر الحصص التدريبية ونريد تطبيقها في مباراتنا ضد البنين”.

وتابع: “نعلم أن المباراة مهمة ويجب علينا تحقيق الفوز”.

يذكر أن الخضر سيواجهون منتخب “البنين” سهرة اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.