تايدر: “بلماضي يدرك أن هناك لاعبين جيدين ينشطون خارج أوروبا”

نفى سفير تايدر، أن يكون إختياره للبطولة الأمريكية، أحد الأسباب التي جعلته يغيب عن تشكيلة المنتخب الوطني، في السنوات الأخيرة.

وصرح تايدر، في هذا الخصوص: “لا أضن أن مغادرتي لأوروبا، واختيار الدوري الأمريكي، هو أحد أسباب غيابي عن المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة”.

وأوضح: “هناك العديد من اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني، وينشطون في بطولات أخرى خارج أوروبا، مثل قطر”.

وتابع: “أعتقد أن الناخب الوطني، الذي سبق له العمل في قطر، يتابع أكبر قدر ممكن من المباريات، ويدرك جيدا أنه يمكن أن يكون هناك لاعبون جيدون خارج أوروبا”.