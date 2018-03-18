تايدر ثاني أفضل لاعب في كلاسيكو كندا

أختير الدولي الجزائري، سفير تايدر، كثاني أحسن لاعب من جانب فريقه أمباكت مونتريال، خلال مباراة الكلاسيكو، التي جمعتهم بنادي تورنتو.

ونال سفير تايدر، علامة 7.5/10، عن أدائه في هذه المباراة، التي عاد فيها الفوز لصالح فريقه بنتيجة هدف مقابل صفر.

وأظهر متوسط ميدان الخضر، حيوية كبيرة في هذه المباراة، من خلال استرجاعه للعديد من الكراة، ودعم زملائه في الهجوم.

وخلق تايدر مشاكل كثيرة لدفاع الخصم بتحركاته، كما أضاع فرصة محققة لإضافة الهدف الثاني لصالح فريقه في هذه المباراة.

وعادت أحسن علامة في هذه المباراة، لصالح زميله في وسط الميدان، ساموال بيات، الذي نال تنقيط 8/10.