تايدر: “سيكون أمرا رائعا أن نعود بالتاج الإفريقي للجزائر”

أكد “سفير تايدر” تفهمه لغضب الشارع الجزائري، خاصة أنه بات غير صبورا على المنتخب، كما يحلم نجم الخضر بالفوز باللقب القاري والعودة به إلى الجزائر.

وقال تايدر في تصريح لراديو فرانس: “أثبتنا في وقت سابق أنه يمكننا تحقيق نتائج جيدة، لذلك البعض غير صبور معنا”.

وأضاف: “لدينا كل الإمكانيات والمؤهلات من أجل تحقيق نتائج جيدة في المستقبل، وبطبيعة الحال سيكون علينا تغيير بعض الأشياء”.

وتابع: “كأس إفريقيا على الأبواب، علينا أن نتأهل للمنافسة القارية ولم لا تحقيق اللقب، سيكون أمرا رائعا العودة للجزائر بالتاج”.