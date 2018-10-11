تايدر ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي

تواجد الدولي الجزائري، سفير تايدر، لاعب أمباكت مونتريال الكندي، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ32، من الدوري الأمريكي “أم أل أس”.

وجاء اختيار سفير تايدر، ضمن هذه التشكيلة، بعد قيادة فريقه للفوز في مباراته أمام نادي كولومبيس، لحساب هذه الجولة، بنتيجة 3-0.

وكان لاعب الخضر، صاحب هدف السبق لفريقه في هذه المباراة، كما منح تمريرتين حاسمتين، جاء على إثرهما الهدف الثاني والثالث لناديه امباكت.

يذكر أن سفير تايدر، سجل لحد الآن سبعة أهداف في البطولة، ومنح سبعة تمريرات حاسمة، في 31 مباراة شارك فيها.