تايدر ضمن فريق السلسلة الشهيرة “لا كازا”

ونشر نادي أمباكت مونتريال، على الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، صورة تايدر، إلى جانب “البروفيسور”، وبقية أبطال سلسلة “لاكازا دي بابيل”.

وأرفق النادي الكندي، هذه الصور التي حملت عنوان “لاكازا دو فوتبول”، أرفقها بتعليق، “هذا الفريق سيسرق النقاط الثلاث من كل مكان يذهب إليه”.

ولاقت هذه الصورة، التي نشرها النادي الكندي، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من محبي سفير تايدر، بالإضافة لأنصار وجماهير أمباكت مونتريال.

#WhatToWatch 🎥 Cette équipe va voler les trois points partout où elle va. / This squad will steal your three points. #IMFC pic.twitter.com/a5omkmhNEc

— Impact de Montréal (@impactmontreal) April 3, 2020