تايدر ضمن فريق السلسلة الشهيرة “لا كازا”

الرياضة
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تايدر ضمن فريق السلسلة الشهيرة “لا كازا”
بقلم كريم.تيغرمت

ظهر الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب نادي أمباكت مونتريال الكندي، باللباس إلى جانب أبطال السلسلة الشهيرة “لاكازا دي بابيل”.

ونشر نادي أمباكت مونتريال، على الحساب الرسمي للنادي على “تويتر”، صورة تايدر، إلى جانب “البروفيسور”، وبقية أبطال سلسلة “لاكازا دي بابيل”.

وأرفق النادي الكندي، هذه الصور التي حملت عنوان “لاكازا دو فوتبول”، أرفقها بتعليق، “هذا الفريق سيسرق النقاط الثلاث من كل مكان يذهب إليه”.

ولاقت هذه الصورة، التي نشرها النادي الكندي، تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من محبي سفير تايدر، بالإضافة لأنصار وجماهير أمباكت مونتريال.


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