تايدر: “علينا العودة بقوة لبلوغ أقصى أهدافنا”

كشف الدولي الجزائري، سفير تايدر، أنّ الفوز على “سيتال”، منح فريقه بعض الراحة التي ستساعدهم على العودة بقوة مستقبلا.

وصرح تايدر، للموقع الرسمي لناديه أمباكت: “كنا بحاجة لهذه النقاط الثلاث قبل فترة الراحة، وهذا ما قلته لزملائي، الآن بإمكاننا الذهاب بكل راحة”.

وأضاف: “صحيح أننا في هذه المباراة تمكنا من العودة في النتيجة، لكن هذا لن يحدث دائما، علينا بعد فترة الراحة العودة بقوة أكبر، لبلوغ أقصى حد من أهدافنا”.

وتابع: “أنا إلى جانب بعض زملائي من الركائز، لدينا دورنا نلعبه، بمحاولة مساعدة اللاعبين الشباب من خلال توجيههم، ونهنئهم على ما قدموه”.

يذكر أن سفير تايدر، سجل ثنائية في شباك سيتال، قاد بها فريقه لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، وإضافة ثلاث نقاط لرصيد الفريق.