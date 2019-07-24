تايدر: “فهمت رسالة المدرب ونحن محظوظون بتواجده معنا”

أكد الدولي الجزائري، سفير تايدر، أنه فهم الرسالة التي تلقاها مؤخرا، من مدربه ريمي غارد، مشيدا بدوره الكبير في الفريق.

وصرح سفير تايدر، للصحافة الكندية: “أعتقد أن الحديث الذي جمعني بالمدرب، كان بناء، فهمت أنه يريد بلوغ التصفيات، ونفس الأمر بالنسبة لي”.

وأضاف اللاعب السابق لأنتر ميلان: “المدرب حرص على إعلامي بذلك، بصفتي من ركائز الفريق، ومن واجبي نقل هذه الرسالة للجميع”.

وتابع: “رغم كل شيئ نحن محظوظون، بتواجد مدرب مثل ريمي غارد معنا، لأنه ساهم في دفع الفريق نحو الأمام، رغم أن النتائج حاليا ليست في صالحنا، لكن بإمكاننا دائما التدارك”.

وختم سفير تايدر: “سجلنا أربع هزائم متتالية، لكن المباراة المقبلة ستكون فرصتنا لاستعادة الثقة، قبل مواجهة المتصدر”.