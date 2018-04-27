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تايدر في رسالة للجمهور الجزائري: “عازمون على العودة إلى الواجهة”

الرياضة
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تايدر في رسالة للجمهور الجزائري: “عازمون على العودة إلى الواجهة”
بقلم أمير بهلول

أكد “سفير تايدر”، نجم الخضر أنه عاش أوقات لا يمكن نسيانها مع المنتخب خاصة في مونديال البرازيل الذي يعتبره أفضل لحظاته الكروية.

وقال تايدر في تصريح لـ”راديو فرانس”: “مونديال البرازيل أفضل لحظات مشواري في كرة القدم”.

وأضاف: “مع اقتراب موعد مونديال روسيا، نشعر بالأسف لأنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل في التصفيات”.

وتابع: “الآن هذا أصبح من الماضي ولا يمكننا العودة للحديث عنه، علينا أن نعود إلى الواجهة”.

وختم كلامه: “لدينا لاعبون قادرون على تحقيق نتائج جيدة وسيكون من المؤسف عدم الإستفادة من هذا الجيل”.

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