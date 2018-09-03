تايدر: “قميص المنتخب يحمل أهمية كبيرة..وأنا سعيد بعودتي للخضر”

طالب متوسط ميدان المنتخب الوطني سفير تايدر بطي صفحة خلافه مع الناخب الوطني السابق رابح ماجر الذي قام بإبعاده من المنتخب الوطني.

وعاد تايدر لقائمة المنتخب الوطني بعد إستدعائه من طرف الناخب الحالي للخضر، جمال بلماضي من أجل المشاركة في التربق المقبل.

وإلتحق لاعب أمباكت مونتريال بأرض الوطن صبيحة اليوم الإثنين للمشاركة في تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق اليوم بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهة منتخب غامبيا يوم 08 سبتمبر الجاري.

وقال: “أنا أحترم ماجر وكل ما قام به، وأنا سعيد بعودتي مجددا للمنتخب الوطني لأن قميص الخضر يحمل أهمية كبيرة”

وأضاف:”كنت في إتصال دائم مع أعضاء الفيدرالية، ونحن سعداء بالتواجد هنا في المنتخب وأتمنى أن يتم فتح صفحة جديدة”

وبخصوص تعين الناخب الوطني جمال بلماضي قال: “بلماضي يشبهنا بعقليته ، وأعتقد أنه سينجع مع الخضر لأنه سبق به وأن حمل ألوان المنتخب “.

وأضاف: “سنحاول منساعدته من أجل التأقلم، وتطبيق الأفكار التي يحملها، أنا متفائل بعوةدة النتائج الإيجابية”.