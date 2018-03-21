تايدر لأول مرة ضمن التشكيلة المثالية في الـ” أم أل أس”

أختير الدولي الجزائري، سفير تايدر، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الماضية، من البطولة الأمريكية (ام أل أس)، بعد آدائه المتميز أمام تورنتو.

وكشف موقع “جورنا دو مونتريال”، عن اختيار سفير تايدر، ضمن هذه التشكيلة المثالية، بعد مساهمته في تحقيق فريقه أمباكت مونتريال، لأول فوز هذا الموسم أمام تورنتو.

وقدم لاعب الخضر، مستوى جيد في هذه المباراة التي انتهت لصالح ناديه بنتيجة 1-0، ما جعله ينال ثاني أفضل تنقيط بين لاعبي فريقه.

وتعد هذه أول مرة يختار فيها سفير تايدر، ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأمريكي، منذ انضمامه إليها في الميركاتو الشتوي المنصرم، ما يؤكد تأقلمه من مباراة لأخرى.