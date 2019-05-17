تايدر: “لدي الخبرة اللازمة وسأقدم دائما الأفضل”

الرياضة
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تايدر: “لدي الخبرة اللازمة وسأقدم دائما الأفضل”
بقلم أمير بهلول

أكد سفير تايدر نجم “امباكت مونتريال” أنه سيقدم كل ما لديه مع المنتخب الوطني في قادم الاستحقاقات وبالأخص كأس إفريقيا.

وقال “تايدر” في حوار أجراه مع موقع “غول”: “لدي حوالي 50 مباراة مع المنتخب ولدي الخبرة اللازمة مع الخضر”.

وأضاف: “علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في كل المباراة سواء مع المنتخب أو مع الأندية”.

وتابع: “لا أحد ضمن مكانة في قائمة الناخب الوطني، أنا مركز الآن مع فريقي وأسعى لتقديم كل ما لدي حتى أكون حاضرا أيضا في كان 2019”.

وختم كلامه: “علينا أن نكون جاهزين، فتطلعات الجمهور الجزائري كبيرة”.


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