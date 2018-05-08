عاجل

تايدر :”لست مُهتما بما حدث مع ماجر”

الرياضة
  • -
  • 0
تايدر :”لست مُهتما بما حدث مع ماجر”
بقلم إسماعيل عشاش

رفض الدولي الجزائري، سفير تايدر منح تفاصيل بخصوص المُشكل الأخير الذي وقع بينه وبين الناخب الوطني، رابح ماجر، أمام “إيران”.

وصرح لقناة “روسيا اليوم” :”لا أركّز على ماحدث، وإهتمامي مُنصب على تطوير مُستواي، ولا ألتفت لما يقال عن هذا الموضوع”.

وأضاف :”أنا أريد حاليا تقديم أفضل العروض الممكنة رفقة إيمباكت مونريال، خاصة وأني لا أزال في بداية مشواري هنا بالدوري الأمريكي”.

وتأتي تصريحات النجم الأسبق لـ”إنتر ميلان” لتفادي دخول صراع علني مع صاحب الكعب الذهبي، رغم الإنتقادات القاسية التي تعرض لها.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital