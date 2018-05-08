تايدر :”لست مُهتما بما حدث مع ماجر”

رفض الدولي الجزائري، سفير تايدر منح تفاصيل بخصوص المُشكل الأخير الذي وقع بينه وبين الناخب الوطني، رابح ماجر، أمام “إيران”.

وصرح لقناة “روسيا اليوم” :”لا أركّز على ماحدث، وإهتمامي مُنصب على تطوير مُستواي، ولا ألتفت لما يقال عن هذا الموضوع”.

وأضاف :”أنا أريد حاليا تقديم أفضل العروض الممكنة رفقة إيمباكت مونريال، خاصة وأني لا أزال في بداية مشواري هنا بالدوري الأمريكي”.

وتأتي تصريحات النجم الأسبق لـ”إنتر ميلان” لتفادي دخول صراع علني مع صاحب الكعب الذهبي، رغم الإنتقادات القاسية التي تعرض لها.