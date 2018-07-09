تايدر :”لم أعش هذا السيناريو طيلة حياتي”

عبّر الدولي الجزائري، سفير تايدر عن سعادته الكبيرة بالثنائية التي سجلها رفقة ناديه “إيمباكت مونريال”، سهرة أمس، أمام “كولورادو رابيدس”.

وصرح متوسط الميدان قائلا :”تسجيل هدفين في مُباراة واحدة خلال دقيقة واحدة، سيناريو لم أعشه طيلة مشواري الإحترافي، هذا رائع”.

وواصل :”أولويتي ليست هز الشباك، ولكن عندما تتاح لي الفُرصة، أتمنى دائما إظهار الفعالية اللازمة، لقيادة فريقي لتحقيق نقاط الإنتصار”.

ويعيش اللاعب الأسبق لـ”إنتر ميلان” فترة مميزة في الشمال الأمريكي، بعدما إسترجع مُستواه المعهود، ليُصبح وحاد من أبرز نجوم الـ”MLS”.