تايدر: “لم أندم على القرار الذي اتخذته قبل موسمين”

أكد الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب أمباكت مونتريال الكندي، أنه لم يندم على القرار الذي اتخذه قبل سنتين، بمغادرته إيطاليا، للإلتحاق بالبطولة الأمريكية.

وصرح سفير تايدر، في هذا الخصوص، لموقه “ديزاد فوت”: “قبل سنتين قرار مغادرتي أوروبا في سن الـ25، فاجأ العديد من الناس”.

وأضاف: “اليوم لست نادما على قراري، تأقلمت بشكل جيد هنا أنا وعائلتي، وأنا جد سعيد بذلك، بالإضافة إلى أنني أشارك باستمرار مع فريقي، ما يبقيني دائما في المنافسة”.

وتابع: “لازلت مرتبطا مع فريقي لمسمين آخرين، وبطولة الـ”MLS” تتطور بشكل سريع ومستمر، لذلك أنا جد سعيد هنا”.