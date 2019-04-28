تايدر: “لم يكن يجدر بي المشاركة أمام فيلادالفيا”

إعترف الدولي الجزائري سفير تايدر، بأنه أخطأ بالمشاركة في مباراة فريقه أمباكت مونتريال، أمام فيلاداليفا، ضمن دوري الأمريكي.

وكشف سفير تايدر، لـ”TVA sport”: “ربما لم يكن يجدر بي اللعب أمام فيلادالفيا، لأنني كنت أشعر منذ عشرة أيام بآلام في أوتار الركبة”.

وأضاف متوسط ميدان الخضر: “منحت موافقتي للمدرب باللعب، رغم أنه كان ينبغي أن أخبره بأنني لم أكن قادرا على ذلك”.

وكان سفير تايدر، قد إنهزم رفقة ناديه أمباكت مونتريال، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهم أمام فيلاداليفا.

يذكر أن تايدر، إستعاد عافيته، ومن المتوقع أن يتواجد ضمن التشكيلة الأساسية لناديه، خلال مواجهة اليوم الأحد، أمام نادي شيكاغو.