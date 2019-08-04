تايدر: “لن أنسى أبدا هاتين المبارتين”

إستذكر الدولي الجزائري، سفير تايدر، مشواره في السيري “أ” الإيطالية، رفقة ناديه السابق إنتر ميلان، كاشفا عن أفضل مبارتين لعبهما بالنسبة له.

وصرح سفير تايدر، للصحافة الإيطالية، بخصوص مشواره مع الإنتر: “ذكريات إنتر.. كانت تجربة جيدة، كنت شابا لكنني لعبت كثيرا”.

وأضاف لاعب أباكت مونتريال: “لن أنسى أبدا المباريات ضد جوفنتوس، وميلان، كانت مواجهات مذهلة، الملعب ممتلئ، تشعر أنك مختلف”.

وتابع تايدر: “حققت عروضا جيدة أمامهما، أين تعادلنا أمام البيانكونيري، وفزنا على الروسونيري، لم نتحدث عن شيء آخر، كان الداربي”.