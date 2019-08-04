تايدر: “ماتزاري ساعدني على التطور بجلبي إلى الإنتر”

أثنى الدولي الجزائري، سفير تايدر، على مدربه السابق في نادي إنتر ميلان الإيطالي، والتر ماتزاري، مبرزا فضل هذا الأخير عليه.

وصرح سفير تايدر، للصحافة الإيطالية: “لا يمكنني إلا شكر ماتزاري، الذي أحترمه كثيرا، هو من جلبني لميلان، وساعدني على التطور”.

وأضاف لاعب أمباكت مونتريال الكندي: “أعتقد أن إنتر ميلان، كانت بحاجة لتواجده، وكان يجب الصبر عليه، ومنحه المزيد من الوقت”.

وتابع: “حققنا بداية موسم ناجحة تحت قيادته، وبعد الميركاتو حدثت العديد من التغييرات، وتم استقدام لاعبين يملكون أسماء، لكن في كرة القدم، الأسماء ليست هي الأهم”.