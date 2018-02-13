تايدر : ” متشوق لرؤية الجزائريين بملعب سابوتو”

أعرب اللاعب الجزائري لفريق مونتريال الكندي ” سفير تايدر” عن سعادته بعد إحتكاكه بالجالية الجزائرية المغتربة في كندا.

وأجرى اللاعب السابق لفريق بولونيا الإيطالي حوارا مع موقع “tvasports” قال فيه:

“كنت على علم أن مونتريال تضم العديد من الجزائريين والمغاربية قبل إنضمامي إلى الفريق “.

وأضاف: ” تلقيت العديد من رسائل الدعم من طرف جاليتنا هنا في مونتريال”.

“”بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن أدخل البسمة لهذه الجالية، وأنا متشوق لرؤيتهم في الملعب..لقد أفرحني كثيرا رؤية هذا العدد الكبير من جاليتنا بعيدا عن أرض الوطن”.

وأكد “تايدر” أن إختياره لدوري “MLS” كان مدروسا وبعد محادثات طويلة مع المدرب الفرنسي ريمي غارد موضحا:

“إتخذت القرار بعد وقت طويل من التفكير، تحدثت مع المدرب وتطرقنا إلى طريقة عمله في الفريق”.

وأضاف: “ريمي غارد مدرب مؤطر معروف، ولعب دورا كبيرا في إتخاذي هذا القرار”.