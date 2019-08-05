تايدر: “هذا هو السبب الذي قد يدفعني للعودة إلى إيطاليا”

تحدث الدولي الجزائري سفير تايدر، لاعب أمباكت مونتريال الكندي، عن إمكانية عودته إلى إيطاليا من جديد، بعد أن غادرها نحو الدوري الأمريكي، قبل سنتين.

وصرح سفير تايدر، في هذا الخصوص، لموقع “أفسي انتر نيوز” الإيطالي: “لا أعرف، لقد تغيرت كرة القدم، واليوم يمكنك اللعب في أي مكان في العالم، مع التفكير في الصين أو قطر أيضا”.

وأضاف: “أشعر بالراحة هنا في كندا، سواء من ناحية طريقة العيش أو الأشخاص، بالإضافة إلى أن البطولة هنا “الأم أل أس”، تتطور بشكل كبير”.

وأوضح تايدر، بخصوص إمكانية عودته إلى إيطاليا، مصرحا: “في إيطاليا، يمكنني العودة، لكن لقضاء العطلة”.