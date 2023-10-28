تايدر ورفقائه ينهزمون أمام التشيك بثمانية في بطولة العالم

تلقى النجم الجزائري السابق سفير تايدر ورفقائه هزيمة مذلة جديدة أمام منتخب التشيك بنتيجة ثمانية أهداف مقابل واحد في بطولة العالم لـ “الميني فوت”.

و جرت المباراة ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم المقامة في رأس الخيمة الإماراتية، التي عرفت خسارة قاسية، بعد التي انهزم فيها فيصل “المينيون” ورفقائه بتسعة أهداف أمام أوكرانيا.

ولم يشارك الثنائي كريم زياني و رمزي بورقبة في المباراة، بعدما انسحب الثنائي من البطولة حفاظا على سمعتهما لدى الجزائريين.

وكان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، قد تبرأ من المنتخب الذي يمثل الجزائر، في بيان له، حيث أكد أنه لا يمت بصلة الى الكرة الجزائرية وعبارة عن لاعبين كونوا فرقة كرة قدم فقط.

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