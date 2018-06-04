تايدر يتألق ويعود  لسكة الإنتصارات رفقة ناديه امباكت

تمكن الدولي الجزائري، سفير تايدر، من تحقيق الفوز رفقة ناديه أمباكت مونتريال الكندي، خلال المباراة التي جمعتهم بنادي هوستون، لحساب بطولة “أم أل أس”.

وعرفت هذه المباراة تألق سفير تايدر، الذي شارك أساسيا في تشكيلة فريقه، مقدما أفضل مباراة له منذ انظمامه لنادي أمباكت، في الميركاتو المنصرم.

حيث كشفت الإحصائيات الخاصة بتايدر، في هذه المباراة، أنه منح 106 تمريرة، وبمعدل 93% تمريرة ناجحة.

كما ضيع اللاعب السابق لنادي بولونيا، فرصة التسجيل في هذه المباراة، التي انتهت بفوز فريقه امباكت على هوستون بنتيجة 1-1.

وبهذا عاد سفير تايدر، رفقة ناديه امباكت، لسكة الإنتصارات، بعد خمسة هزائم متتالية، وصعد للمركز الـ12 برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الأمريكي.