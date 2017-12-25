تايدر يتجه لخوض تجربة جديدة في “البوندسليغا”

يتجه الدولي الجزائري سفير تايدر، لخوض تجربة جديدة في البطولة الألمانية، بعد أن أبدى نادي هامبورغ الألماني إهتمامه بهذا الأخير.

وكشفت الصحافة الإيطالية، أن مسؤولي نادي هامبورغ، يسعون للإسراع في إتمام صفقة تايدر، بالنظر لحاجتهم للاعب في منصبه وإعجابهم بإمكانيته.

يأتي هذا في وقت أبدى فيه تايدر، رغبته في تغيير الأجواء، بالنظر لعدم دخوله في خطط مدرب بولونيا روبرتو دونادوني

حيث شارك لاعب انتر ميلان السابق، هذا الموسم في ثماني مباريات فقط، مع فريقه بولونيا، اثنين منها كأساسي.

للإشارة يتواجد نادي هامبورغ في المركز ماقبل الأخير من ترتيب البندسليغا، ويسعى لتدعيم صفوفه للخروج من منطقة الخطر وتفادي السقوط.