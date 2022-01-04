تايدر يتحدث عن افلاسه في السعودية ومحرز يتدخل !

كشف النجم الدولي الجزائري السابق سفير تايدر عن افلاسه خلال فترة تواجده في الدوري السعودي للمُحترفين بألوان العين.

لاعب إنتر ميلان الايطالي السابق قال في حوار مع موقع “غول العربي”:”النادي لم يدفع لي أي راتب منذ جانفي 2021، قررت أن أشكو العين وفزت بالقضية”.

“خسرت كل شيء، منتخب الجزائر، أحلامي، شغفي، يجب أن أدفع مصروفات مدارس أبنائي وإيجار منزلي”.

وهي التصريحات التي لقيت تجاوبا من قائد الخضر رياض محرز الذي سارع لنشر تلك التصريحات على ستوري حسابه الرسمي في أنستغرام.

وقد طلب محرز تدخل عدة جهات لحل الأزمة بالإشارة لهم ضمن منشوره، وعلى رأسهم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ونادي العين والمنتخب السعودي.

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وواصل الدولي الجزائري، رياض محرز، كتابة إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الإنجليزية، بعد الهدف الذي سجله أمام آرسنال.

كما شهدت الجولة الماضية من البريميرليغ، توقيع محرز على هدفه رقم 100 في إنجلترا، وهي حصيلة رائعة بالنسبة لمحاربي الصحراء.

وبالتفصيل، زار اليساري الساحر الشباك في 52 مناسبة رفقة مانشسر سيتي، وفي 48 مرة مع فريقه السابق ليستر سيتي.

ويذكر، أن محرز سيخضع لراحة قبل شروعه في التدرب رفقة المجموعة بالنظر إلى المجهود الكبير الذي بذله في منافسة “البريمريلغ”.

يحدث هذا، في ظل إنتظار الجماهير الجزائرية مشاهدة رياض وهو يروّض الكرة رفقة زملائه.

وخص الدولي الاسباني، ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، إمريك لابورت، زميله الدولي الجزائري رياض محرز، برسالة خاصة. قبل انطلاق “كان” الكاميرون.

ونشر لابورت، صورة له رفقة اللاعب، عبر مقع “سطوري” على حسابه الخاص على موقه التواصل الإجتماعي. كما أرفق النجم الإسباني هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “أتمنى كل التوفيق لرياض محرز في كأس أمم إفريقيا”.

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دعم نادي مانشسر سيتي، لاعبه الدولي الجزائري، رياض محرز، بمناسبة إلتحاقه بصفوف المنتخب الوطني تحضيرا لـ”الكان”.

وغرّد الحساب الرسمي في “إنستغرام” بالتالي :”سنفتقدك يا رياض، كل التوفيق لك في مهمتك الوطنية”.

وكان محرز يتواجد في أفضل أحواله خلال الأسابيع الماضية، حيث سجل في خمس مباريات على التوالي رفقة “السكاي بلوز”.

ويرتقب أن يلتحق قائد الخضر بتشكيلة جمال بلماضي، في الساعات القليلة القادمة بقطر، تحضيرا لكأس إفريقيا المقبلة.