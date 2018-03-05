تايدر يتعثر في أول مباراة رسمية له في الدوري الأمريكي

سجل الدولي الجزائري سفير تايدر، أول مشاركة رسمية له في الدوري الأمريكي، خلال المباراة التي انهزم فيها فريقه أمباكت موريال بـ2-1 أمام فانكوفر.

وشارك سفير تايدر، أساسيا في هذه المباراة التي حل فيها فريقه أمباكت، ضيفا على نادي فانكوفر، لحساب الجولة الأولى من الدوري الأمريكي.

ولعب تايدر، كامل أطوار هذا اللقاء، محاولا صنع الفارق لصالح فريقه، إلا أنه لم يوفق في ذلك بالنظر لقوة الخصم مقارنة بفريقه.

ليسجل بذلك تايدر، رفقة فريقه أمباكت موريال، أول تعثر لهم في افتتاح الدوري الأمريكي لهذا الموسم.